Меликов: реализация проекта детского центра на Каспии начнется в 2023 году
Махачкала, 22 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Власти Дагестана намерены приступить к реализации планов по созданию всероссийского детского центра на Каспии уже в 2023 году. Эта инициатива поддержана в федеральном центре. Дагестанский детский лагерь станет таким же крупным проектом, как «Орленок» в Краснодарском крае и «Артек» в Крыму. Об этом заявил журналистам 22 апреля глава Дагестана Сергей Меликов.
Он отметил, что республика обладает прекрасными природными возможностями для создания детского центра на побережье Каспийского моря, который получит статус не только регионального, но и всероссийского.
По словам главы Дагестана, место для размещения детского лагеря уже определено, имеется договоренность с компанией по разработке дизайн-проекта. При поддержке федерального центра этот масштабный проект вполне может быть реализован.