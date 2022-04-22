Москва, , 10:43 — REGNUM Американским промышленникам все труднее сдерживать рост цен на выпускаемую продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал выпущенный ФРС США региональный обзор (т. н. «Бежевая книга»), в котором сказано об умеренном росте американской экономики.

ФРС США. Вашингтон Dan Smith

«Экономика США в отчете ФРС проецируется на существующие 12 регионов, которые финансово обслуживаются региональными федеральными резервными банками, — сказал Ильинский. – «Бежевая книга» отмечает, что США столкнулись с ситуацией сильного спроса и слабого предложения. Постоянный спрос на рабочую силу продолжает способствовать сильному росту заработной платы, особенно для работников, желающих сменить место работы. Промышленникам с трудом приходится пытаться сдерживать рост цен на выпускаемую продукцию для сохранения своей конкурентоспособности».

По словам профессора, из-за высокой инфляции реальный рост располагаемых доходов снизился до рекордно низкого уровня.

«Потребительские расходы продолжают ускоряться, и инфляционное давление на экономику остается по-прежнему исключительно сильным, а при этом фирмы продолжают перекладывать быстрорастущие затраты на своих клиентов, — сказал экономист. — ФРС США находится в процессе стратегического разворота к борьбе с рекордной инфляцией за последние 40 лет и повышения учетных ставок и предпринимает попытки снизить на 9 трлн долларов баланс центрального банка, который был раздут действиями монетарных властей США из-за политики количественного смягчения».

Как полагает Ильинский, именно политика Федеральной резервной системы по неограниченному печатанию ничем необеспеченных долларов стала фундаментальной причиной развития «инфляционного шторма» в американской экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ФРС придется вновь ужесточать свою политику и переходить к повышению ставок.