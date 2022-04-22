Екатеринбург, 22 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Бывший глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов снова отправится в СИЗО. Такое решение по апелляционной жалобе прокуратуры принял Свердловский облсуд, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе инстанции.

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15 апреля Ленинский райсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако прокуратура подала апелляцию. И в результате облсуд постановил вернуть генерала под стражу.

В СИЗО он пробудет до 8 мая. Как сообщало ИА REGNUM, Трифонову вменяют получение взятки в особо крупном размере.