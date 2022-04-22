Луганск, , 10:42 — REGNUM Украинские войска за последние сутки понесли потери в живой силе и технике в ходе боестолкновений с силами ЛНР. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции противник потерял за сутки 12 человек личного состава, три БТР и пять единиц автотехники.

Филипоненко рассказал, что в результате обстрелов противника в населённом пункте Фрунзе была ранена женщина 1976 года рождения.