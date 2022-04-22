Москва, 22 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В центре Москвы в районе Басманный на Новорязанской улице появится музей транспорта «Гараж для грузовых машин», сообщили в Стройкомплексе.

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Современный музей грузового транспорта разместится в двух исторических зданиях архитектора К. С. Мельникова. Это объект культурного наследия 1930-х годов.

В музее разместят зону экспозиций и помещения для временных выставок, экспозиционно-реставрационную мастерскую, площадки для экспонатов, складские помещения и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в павильоне ВДНХ «Транспорт СССР» открыт Музей транспорта Москвы.

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