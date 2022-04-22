Ульяновск, , 10:40 — REGNUM В Ульяновске встретили сводный отряд бойцов, которые выполняли задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по Ульяновской области.

В Ульяновске встретили бойцов, вернувшихся из мест проведения спецоперации https://73.rosguard.gov.ru

Бойцов, которые выполняли служебно-боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине, встретили в Ульяновске руководители территориального ведомства, представители регионального правительства, сослуживцы, родные и близкие.

«Вы с честью и достоинством выполнили поставленные перед вами задачи!» — сказал глава управления Росгвардии по Ульяновской области Игорь Абашкин , обращаясь к бойцам.

Он также поблагодарил их за службу.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по защите населения Донбасс, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, марте Ульяновская область дважды принимала составы с эвакуированными гражданами республик Донбасса – соответственно свыше 700 и 500 беженцев, большинство из которых – дети, женщины, старики и инвалиды.