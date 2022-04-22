Стрежевой, Томская область, , 10:39 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений жительнице города Стрежевого. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, 24-летнюю пострадавшую доставили в больницу ночью 20 апреля.

Нож нападавшего. Томск УМВД по Томской области

По данным ведомства, нападение произошло в продуктовом магазине. Здесь девушку увидел её знакомый, ранее судимый житель Нижневартовска 1995 года рождения.

«На фоне личных неприязненных отношений мужчина достал предмет, который, согласно справки об исследовании, относится к предметам хозяйственно-бытового назначения, изготовленных по типу охотничьих ножей, и нанес удары по разным частям тела потерпевшей, чем причинил телесные повреждения», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.