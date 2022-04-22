Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM В пунктах временного размещения для жителей Донбасса и Украины, развёрнутых в Ростовской области, за 1,5 месяца на свет появились 23 ребёнка. Об этом сообщает Росздравнадзор.

Малыш (сс) Tim Bish

«Особое внимание уделяется более 40 беременным женщинам, проживающим на данный момент в ПВР. За полтора месяца на территории региона у граждан из Донецкой и Луганской областей уже родилось 23 ребенка. Состоянию здоровья матерей и малышей ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Мирные жители Донбасса и Украины, нашедшие временный приют в Ростовской области, проживают в 75 ПВР. Жалоб на оказание медицинской помощи от них не поступало.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область за последние сутки прибыли более 14,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. Всего на территорию России через пункты пропуска, расположенные в Ростовской, Белгородской, Брянской областях и Крыму прибыли около 900 тыс. человек.

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