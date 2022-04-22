Москва, , 10:38 — REGNUM Письма от российских школьников и участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» доставили военным Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующим в спецоперации по денацификации Украины. Об этом 22 апреля сообщает Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Учащиеся начальной школы написали в своих письмах российским воинам слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, а также пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой.

«Дорогой солдат! Пишет тебе ученик первого «Б» класса. Мое письмо – это благодарность тебе за то, что ты защищаешь нас от врагов, чтобы я мог спокойно спать и ходить в школу. Знаю, тебе сейчас трудно и хочу, чтобы ты скорее вернулся домой. Я горжусь тобой!», — говорится в одном из писем.

При этом все послания такой военно-полевой почты обязательно найдут своего адресата в рядах военных ВС РФ, участвующих в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 65 дней украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 25 тактических ракет «Точка-У».