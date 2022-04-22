Сеул, 22 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1124 человека. Об этом 22 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 22 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 017 331 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1430 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 532 083 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 9796 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 043 900 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 58 921 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 671 788 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 81 058 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 755 055.

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