Ставрополь, 22 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае обвинили в участии в запрещенной религиозной организации троих местных жителей, организовавших деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нефтекумском районе.

verkeorg Суд

В 2017 году они объявили себя руководителями запрещенной секты, действовавшей в городе Буденновске, и продолжили заниматься организацией работы Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нефтекумском районе. Обвиняемые проводили собрания секты с соблюдением мер конспирации, религиозные богослужения, изучали и распространяли религиозную литературу экстремистского содержания, собирали денежные средства под видом пожертвований и вовлекали новых членов в организацию.

Все трое подсудимых руководили ячейками членов секты, а один из них стал «координатором совета старейшин». Он получал из управленческого центра Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) религиозную литературу, аудио- и видеоматериалы экстремистского содержания. Также лидер группы руководил сбором средств, организацией деятельности секты, лично принимал участие в одобрении участия новых членов.

Его подельники вели такую же деятельность, подчиняясь руководителю. В итоге суд вынес решение в отношении подсудимых, лишив свободы главного обвиняемого на семь с половиной лет. Двум другим фигурантам назначены штрафы в размере 500 тыс. рублей, «которые зачтены в срок предыдущего содержания под стражей».

Читайте также: Лидер религиозных экстремистов из Адыгеи задержан в Минводах