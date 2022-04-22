Бишкек, , 10:33 — REGNUM Правительства России и Киргизии развивают интеграционные процессы между странами. Об этом, как передаёт РИА Новости, 22 апреля заявил посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко на конференции «Российские соотечественники в Кыргызстане: новые реалии русского мира» в Бишкеке.

«Мы предпринимаем все меры для ускоренного развития нашей интеграции в рамках ЕАЭС, ОДКБ», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что страны, объявившие антироссийские санкции, давят и на союзников Москвы. При этом, в Киргизии сложилась на этом фоне «более благоприятная ситуация».

Удовиченко подчеркнул, что российско-киргизские отношения являются крепкими и союзническими.

Стоит отметить, что на конференции российских соотечественников в Бишкеке обсуждается вопрос консолидации в «новых условиях». Также они обсуждают приближающееся празднование Дня Победы и вопросы популяризации в Киргизии русского языка.