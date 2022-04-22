Москва, 22 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Газпром поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, сообщили 22 апреля в пресс-службе российской госкорпорации.

Gazprom.ru «Газпром»

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 58,2 миллиона кубических метров на 22 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британская нефтегазовая компания Shell приступила к выводу своих работников из России, в том числе тех, кто трудился на совместном с Газпромом предприятии.

Читайте развитие сюжета: «Ничто не обязывает нас платить за газ в рублях» — глава Engie