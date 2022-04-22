Красноярск, 22 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о непогоде опубликовало ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

61.mchs.gov.ru Непогода

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, днём 22 апреля и ночью 23 апреля в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный и очень сильный западный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами – 25 м/с.

23 апреля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Красноярска предупредила горожан о непогоде.

Читайте также: В Красноярске ожидается сильный ветер