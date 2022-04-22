Кемерово, 22 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Новокузнецком драматическом театре покажут спектакли с тифлокомментированием. Об этом сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

«Через персональные наушники зрители получат информацию о том, что будет происходить на сцене. Благодаря этому у слабовидящих будет возможность понять ход пьесы», — уточнили в министерстве.

Показы четырёх спектаклей запланированы на 24 апреля и 2 мая. Так, 24 апреля будут показаны спектакли «Все мыши любят сыр» и «Авантюристы», а 2 мая — «Сказки Андерсена» и «Весы».

Тифлокомментирование проведёт сотрудник Специальной библиотеки региона для незрячих и слабовидящих Инна Леонова.