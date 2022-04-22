Казань, , 10:30 — REGNUM Завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 23 апреля. В шестой раз торговля будет организована на 15 площадках, сообщает мэрия.

Сельхозярмарка в Казани Kzn. ru

На всех торговых объектах в среднем за один день жители покупают продукцию на сумму более 45 млн рублей. Участие в ярмарках принимают 22 республиканских агрохолдинга и местные фермеры, которые реализуют овощи, мясную, молочную продукцию, крупы, муку и многое другое.

Приобрести продукты можно с 06:00 до 12:00 (мск).

ИА REGNUM напоминает, в Казани традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу с 19 марта.

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