Село Анучино, Приморский край, 22 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Анучинском районе Приморья у семьи изъяли ребёнка после приезда врачей.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

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Медики, зайдя в дом, были шокированы: среди грязи, мусора и горы пустых бутылок они увидели девочку двух лет с признаками истощения, написал телеграм-канал «Владивосток №1».

Выяснилось, что родители ребёнка — алкоголики, все деньги тратят на спиртное и не кормят дочь.

В больнице у ребёнка выявили психическое расстройство, а диагноз «истощение» подтвердился.

Родителей привлекли к административной ответственности — их ждёт суд по лишению родительских прав.

В комментария приморцы возмущены и требуют строго наказания.

«Таких горе-родителей надо лишать жизни, а не родительских прав. От них всё-равно толку нет никакого, они, как паразиты. А от паразитов надо избавляться», — считает пользователь Лариса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Улан-Удэ по подозрению в истязании приёмного ребёнка.