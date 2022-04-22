Донецк, 22 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. За последние 65 дней украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 25 тактических ракет «Точка-У». Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

«За 65 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2134 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1925», — говорится в распространённом представительством тексте.

Всего за этот период украинские формирования выпустили по территории республики 22 229 боеприпасов различного калибра, в том числе 25 ракет ОТРК «Точка-У», а также ракеты РЗСО «Смерч», «Ураган» и «Град».