История вопроса

В апреле 2022 года во Франции проходят президентские выборы. Во второй тур вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер “Национального объединения” Марин Ле Пен. Большинство других кандидатов призвали своих избирателей во втором туре поддержать Макрона.