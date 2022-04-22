Париж, 22 апреля 2022, 10:29 — REGNUM Согласно последнему опросу, проведенному французским исследовательским институтом Odoxa, президент Франции Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен на президентских выборах, передает BFM TV.
Odoxa приписывает Эммануэлю Макрону 53% голосов, а Марин Ле Пен — 47% голосов.
«С учетом погрешности (+/- 2,5 балла) объявляется напряженный второй тур», — отмечают французские СМИ.
Второй тур выборов президента во Франции пройдет 24 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поддерживает кандидатуру президента Франции Эммануэля Макрона.
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