Во Франции ожидают напряженного второго тура выборов президента
Париж, 22 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу, проведенному французским исследовательским институтом Odoxa, президент Франции Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен на президентских выборах, передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Макрон — Ле Пен
Odoxa приписывает Эммануэлю Макрону 53% голосов, а Марин Ле Пен — 47% голосов.
«С учетом погрешности (+/- 2,5 балла) объявляется напряженный второй тур», — отмечают французские СМИ.
Второй тур выборов президента во Франции пройдет 24 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поддерживает кандидатуру президента Франции Эммануэля Макрона.