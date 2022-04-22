Элиста, , 10:35 — REGNUM Все школы Элисты переведены на дистанционный режим работы из-за поступивших анонимных угроз. Специальные службы обследуют все здания.

Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Руководителям школ, по некоторым данным, поступили сообщения о минировании и «множестве опасных веществ» на территориях образовательных учреждений. Уроки пройдут согласно расписанию, однако занятия в целях безопасности переведены в онлайн-формат.

Как сообщало ИА REGNUM, что в последние недели в регионах России руководители учреждений систематически получают сообщения о минированиях, все они оказываются ложными. Однако такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.