Элиста, 22 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Все школы Элисты переведены на дистанционный режим работы из-за поступивших анонимных угроз. Специальные службы обследуют все здания.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Руководителям школ, по некоторым данным, поступили сообщения о минировании и «множестве опасных веществ» на территориях образовательных учреждений. Уроки пройдут согласно расписанию, однако занятия в целях безопасности переведены в онлайн-формат.

Как сообщало ИА REGNUM, что в последние недели в регионах России руководители учреждений систематически получают сообщения о минированиях, все они оказываются ложными. Однако такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.