Москва, 22 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В России задействуют 5,5 тысяч организаций для осуществления детского отдыха. Об этом в ходе Всероссийского семинара-совещания на тему: «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании 2022 года» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«В этом году для отдыха и оздоровления детей будет задействовано 5500 организаций детского отдыха», — сказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ».

По его словам, летняя оздоровительная кампания в 2022 году в России охватит более 5,5 млн детей, что на миллион детей больше, чем годом ранее.

Кравцов также отметил, что на детскую летнюю оздоровительную кампанию в 2022 году выделено порядка 60 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2021 году.