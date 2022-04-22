* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:29 — REGNUM В своём заявлении представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили нападение на шиитскую мечеть в Мазари-Шарифе и нападение на сотрудников гуманитарных организаций в Кундузе. В результате двух нападений в Афганистане было убито и ранено более 150 человек. Об этом сообщает Afghanistan International.

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

«Эти преступления — дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к афганскому обществу», — написал пресс-секретарь режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид в Twitter.

По словам местных властей, 21 апреля в результате взрывов в Кабуле погибли двое детей, 11 человек — в Кундузе и 31 — в Мазари-Шарифе.

Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в Мазари-Шарифе, заявив, что в результате нападения было убито и ранено не менее 100 человек.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не активно в Афганистане, и что сообщения об их присутствии является «вражеской» пропагандой. В своём сообщении Забихулла Муджахид не стал напрямую упоминать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвав его просто группировкой, не имеющей отношения к афганскому обществу. Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно опыта, чтобы «ликвидировать враждебные и подстрекательские элементы».

«В ближайшее время виновные в этих преступлениях будут найдены и понесут суровое наказание», — заверил Муджахид.

В последние дни в Афганистане участились атаки смертников. А с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани неоднократно хвалил виновных в терактах смертников за последние 20 лет и вознаграждал выживших наличными. Разумеется, во время 20-летней войны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против Исламской Республики Афганистан боевики движения неоднократно наносили удары по школам и мечетям по всему Афганистану.

Недавние теракты вновь вызвали у международного сообщества, и особенно в соседних странах, обеспокоенность тем, что слабая власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быстро проложить путь к усилению террористических группировок на афганской земле.