Томск, 22 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Представители томских профсоюзов примут участие во Всероссийском автопробеге «Zа мир без нацизма!» в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Пресс-служба правительства Приморского края Приморье: «Zа мир без нацизма!»

Торжественные проводы профсоюзной колонны состоятся сегодня, 22 апреля, в 16 часов у здания Дома союзов. Томичи присоединятся к всероссийской колонне в Новосибирске.

«Цель автопробега – поддержка действий руководства страны по сплочению общества, укреплению экономических и социальных позиций России», — отметили в администрации.

Пробег стартовал 12 апреля из Владивостока, а к 1 мая участники акции должны приехать в Москву. Завершится автопробег в День Победы возле мемориала воинской славы на Мамаевом кургане Волгограда.