Москва, , 10:27 — REGNUM В штатном режим, в соответствии с заявками потребителей, подается природный газ для транзита через территорию Украины. Об этом 22 апреля сообщает журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

Газпром Gazprom.ru

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 58,2 миллиона кубических метров на 22 апреля», — сказал он.

При этом на 21 апреля заявки европейских потребителей на поставку российского природного газа составляли 57,3 млн куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд французских поставщиков газа из-за подскочившей стоимости голубого топлива не может выполнять свои обязательства по контрактам с фиксированной ценой, и расторгает или не продлевает договоры с клиентами.