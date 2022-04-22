Ставрополь, , 10:27 — REGNUM В Ставропольском крае обвинили во взяточничестве преподавателя вуза. Суд согласился с обвинением и назначил педагогу наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. За 14 фактов взяток она отправилась за решетку на три года и один месяц, сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности заместителя директора по учебной работе – заведующая кафедрой филиала Ставропольского государственного педагогического института в городе Буденновске получила взятку от 14 студентов за успешную защиту выпускной квалификационной работы. Каждый из них заплатил за это по 30 тыс. рублей. Этот факт произошел в 2020 году.

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