Тосно, Ленинградская область, 22 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержаны генеральный директор полигона опасных химических отходов «Красный Бор» Алексей Трутнев и его заместитель Сергей Николаев, которых подозревают в присвоении и растрате с использованием служебного положения, в крупном размере, сообщает 22 апреля региональное издание 47news.

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По версии следствия, в период с апреля 2020 года по апрель нынешнего года Трутнев и Николаев, вместе со знакомым предпринимателем совершили «хищение путем растраты вверенного им имущества» — лома черного металла весом 33,6 тыс. кг, причинив таким образом ущерб на сумму около 700 тыс. рублей.

«Трутнев процессуально задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, полигон «Красный Бор» был введен в эксплуатацию в 1969 году для приема опасных отходов предприятий Ленинграда, области и ряда других регионов. Полигон расположен на территории Ленинградской области, но до 2020 года находился в ведении Санкт-Петербурга.

В 2014 году полигон прекратил прием отходов. С января 2020 года рн функционирует как Федеральное государственное казённое учреждение «Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор», подведомственное Минприроды России. Полную ликвидацию отходов планируют завершить к 2024 году.