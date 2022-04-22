Сеул, , 10:26 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Republic of Korea

По их словам, коронавирус выявлен у 1319 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 124 235.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 81 058 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 755 055.

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