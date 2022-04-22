Рязань, 22 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Семена овощных культур для личных подсобных хозяйств Донецкой и Луганской Народных Республик отправили из Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе правительства региона.

Юлия Пёрышкина Семена

В качестве гуманитарной помощи в Донбасс доставят посевной материал таких культур, как капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, огурец, кабачок, свёкла столовая, томаты. В общей сложности 20 кг семян.

«Спонсором закупки семян является компания «Русская Аграрная Группа». Для сравнения: один килограмм семян капусты белокочанной составляет 250-300 тысяч единиц посадочного материала», — уточнили в правительстве.

Груз доставят на логистическую базу ОНФ в Ростове-на Дону, откуда его распределят в ДНР и ЛНР.