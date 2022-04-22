Москва, , 10:30 — REGNUM Российская сторона открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи действуют даже в текущих условиях. Об этом заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас между Москвой и Вашингтоном нет диалога по основным направлениям взаимодействия. К конфликту на Украине привело то, что США и НАТО отмахнулись от озабоченностей России и требований о гарантиях безопасности.

«Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той степени, в какой к этому готовы США», — приводит слова Кошелева ТАСС.

По словам дипломата, в МИД считают переговоры единственным инструментом воздействия в любых конфликтных ситуациях. Между Россией и США существуют каналы связи по линии внешнеполитических ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что безуспешно пытались связаться с российским руководством на протяжении нескольких недель.

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