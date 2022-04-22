Нальчик, 22 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Школы Кабардино-Балкарии будут начинать учебный день с обязательного ритуала поднятия государственного флага России. Учебные заведения республики присоединятся к патриотической акции, инициативу которой выдвинул глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, уже 1 мая.

Флаг РФ

Вместе с флагом России будет подниматься и флаг Кабардино-Балкарии. Помимо этого, будут исполняться государственные гимны страны и республики. Поручение о начале проведения мероприятия сделал глава региона Казбек Коков.

«Первые церемонии поднятия государственных флагов в школах, готовых к их проведению, состоятся 1 мая», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил внедрить традицию поднимать государственный флаг в каждой школе России. Эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

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