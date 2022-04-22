Москва, 22 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Подготовить портрет к шествию «Бессмертного полка» в Москве помогут офисы «Мои документы». Об этом 22 апреля сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Moypolk.ru Бессмертный полк

В информации говорится, что сотрудники центров государственных услуг «Мои документы» в Москве помогут москвичам подготовить портрет к шествию – составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя.

Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».