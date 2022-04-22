Симферополь, 22 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Житель Симферополя задержан правоохранительными органами по подозрению в убийстве сотрудницы валютно-обменного пункта, совершенном в 2010 году, мужчине уже предъявлено обвинение. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

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54-летний мужчина обвиняется в совершении 23 января 2010 года убийства работницы пункта обмена валют, который располагался у центрального входа в Куйбышевский рынок.

«Установлено, что в тот день мужчина подошел к пункту обмены валют и произвел через окошко выстрел из огнестрельного оружия в виде авторучки в кассира. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице от полученного ранения», — уточнили в СКР.

Как сообщили в следственных органах, в 2010 году мужчина подозревался украинскими правоохранителям в этом убийстве, при обыске у него нашли патроны калибра, подходящего под оружие, из которого был произведен выстрел. Несмотря на это, по неизвестным причинам подозреваемого отпустили. Расследование дела недавно возобновили, и благодаря следователям-криминалистам были получены доказательства причастности подозреваемого к убийству.

Во взаимодействии с коллегами из управления уголовного розыска МВД России по Республике Крым накануне он был задержан. В настоящее время готовится ходатайство в суд об аресте обвиняемого.