Якутск, , 10:31 — REGNUM В Якутии не только выделяют, но и успешно осваивают средства, предусмотренные в рамках реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом 22 апреля заявила руководитель департамента ветеринарии Якутии Саргылана Павлова.

«Собака бывает кусачей только от жизни собачьей» Цитата из м/ф «Большой секрет для маленькой компании». Реж. Юлиан Калишер. 1979. СССР

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«На территории Якутии приняты все необходимые нормативно-правовые документы во исполнение данного закона. Ежегодно ещё с начала 2014 года эта работа передана как отдельное государственное полномочие для исполнения органами муниципального образования и ежегодно выделяется конкретный объём финансовых средств», — отметила она.

На 2022 года на эти цели предусмотрели 60 млн рублей — столько же, сколько в 2020 и 2021 годах. В прошлом году из этой суммы освоили 90%, в позапрошлом — 56%. В регионе работают девять приютов для животных и проводятся все необходимые мероприятия для регулирования численности собак, заверила представитель департамента ветеринарии.

Как сообщало ИА REGNUM, степень агрессивности безнадзорных собак и количество животных без хозяев начнут определять в Якутии. Соответствующие документы утверждены региональным департаментом ветеринарии.