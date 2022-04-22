Москва, , 10:21 — REGNUM Россия продолжает даже в нынешних условиях быть открытой для диалога с США, основанного на взаимном уважении. Об этом 22 апреля заявил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

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Как напомнил Кошелев, слова которого приводит РИА Новости, ситуация вокруг Украины во много произошла из-за того, что «США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности». При этом он уточнил, что в данный момент диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией нет.

«Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той степени, в какой к этому готовы США», — сказал он.

Также российский дипломат отметил, что в МИД считают, что любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами и добавил, что внешнеполитического ведомства нет других инструментов воздействия для продвижения своей политики.

«Ключевой инструмент — это каналы связи между РФ и США. Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств», — добавил Кошелев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе своего выступления в штате Орегон президент США Джо Байден вновь оговорился, не сумев выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра.