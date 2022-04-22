Париж, 22 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва призвал «победить крайне правых», поддержав кандидатуру президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его словам, «лучше всего воплощает демократические и гуманистические ценности», сообщает Le Figaro.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

«Крайне важно победить крайне правых и их идеи ненависти и предрассудков. Это то, чего хотят и на что надеются все демократы во всем мире», — заявил бывший президент Бразилии.

В первом туре выборов во Франции бывший президент Бразилии (2003–2010 гг.) поддержал кандидата Жан-Люка Меланшона.

Луис Инасио Лула да Силва также заявил, что «на карту поставлено будущее демократии в Европе и во всем мире».

Влияние выборов во Франции выходит за пределы страны. Ранее премьер-министры Германии, Испании и Португалии также призвали французов проголосовать за «демократического кандидата» на президентских выборах, имея в виду Эммануэля Макрона.