Каспийск, Дагестан, 22 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл), базирующейся в городе Каспийске (Дагестан), приступили к подготовке военной техники береговых подразделений к параду Победы, который состоятся 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM БТР-82А

На подготавливаемых к параду боевых машинах проведут комплексную мойку, очистку лакокрасочного покрытия и нанесение нового слоя краски. Их корпуса и кабины украсят праздничные наклейки-эмблемы в виде красной пятиконечной звезды на фоне Георгиевской ленты.

пресс-служба ЮВО «Водители и механики-водители проверят техническое состояние вверенной техники, в частности, уровень заряда аккумуляторных батарей и исправность световых приборов. На каждом образце военной и специальной техники будет проведён плановый технический осмотр, произведена замена технических жидкостей, а также смазка механических узлов и других вращающихся механизмов».

Ранее стало известно, что правительство Дагестана намерено ходатайствовать о присвоении звания «Город трудовой доблести» городу Каспийску. По его мнению, градообразующее предприятие «Дагдизель» внесло достойный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Алабино в Московской области состоялась первая репетиция парада Победы, который пройдёт в День Победы на Красной площади в Москве.

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