Кишинёв, 22 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о ратификации соглашения с США о передаче территории бывшего Республиканского стадиона в Кишинёве под строительство нового здания американского посольства. Об этом сообщает пресс-служба молдавского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Актуальность соглашения заключается в необходимости в сжатые сроки решить проблемы, связанные с созданием условий для работы посольства США в Молдавии обеспечив право на приобретение участка земли для строительства нового здания дипмиссии», — говорится в сообщении.

Согласно документу, американская сторона обязуется взять на себя расходы по обустройству рядом с новым посольством парка, в котором планируется проводить различные культурные мероприятия.

Напомним, решение передать новые территории посольству США в Кишинёве было принято в июле 2018 года, когда Демократическая партия была правящей. В декабре 2020 новое парламентское большинство, образованное Партией социалистов и партией «Шор», приняло закон об отмене этого решения, но Конституционный суд приостановил его действие.