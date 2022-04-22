Магас, , 10:17 — REGNUM В Ингушетии планируют привести в порядок детский оздоровительный лагерь «Аьрзи». Капитальный ремонт будет проведен впервые, между тем лагерь построен 23 года назад. Завершить ремонтные работы должны к началу летнего сезона, сообщили 22 апреля в пресс-службе главы и правительства Ингушетии. Ремонт будет серьезным — заменят полы, установят батареи отопления, обновят систему водоснабжения.

В детском лагере Департамент труда и социальной защиты Костромской области

«В планах: капитально отремонтировать старый корпус, административное здание и актовый зал, а также существенно улучшить спортивную инфраструктура лагеря. Здесь планируется построить поле для мини-футбола и волейбола, воркаут-площадки и качели. В результате уже к 1 июня мы получим обновленный лагерь вместимостью порядка 1000 детей», — написал глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

В 2022 году обновленный «Аьрзи» примет три смены детей, по 300 человек каждая. А обычно в летнем лагере отдыхают в смену до 450 детей. За лето удается принять за четыре смены 1800 человек.