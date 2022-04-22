Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за улучшения эпидемической обстановки отменяют некоторые антиковидные ограничения, но сохраняют масочный режим в общественных местах. О внесении изменений в антиковидный режим 22 апреля сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

Так, посещать музеи и выставки с 25 апреля можно будет в составе групп численностью более 20 человек.

Также постановление за подписью губернатора Петербурга Александра Беглова разрешает вновь проводить зрелищно-развлекательные мероприятий в караоке, барах и ресторанах. Эти же мероприятия с 25 апреля допустимы и на речных трамвайчиках.

В случае согласования с городским комитетом по культуре в Петербурге можно будет проводить культурные и зрелищные мероприятия, на которые может прийти более 300 человек. Теперь это будет доступно и на открытом воздухе. Пока это разрешено только в помещениях.

Отметим, что все остальные ограничения, в том числе масочный режим в общественных местах и на транспорте, и соблюдение социальной дистанции, будут действовать как минимум до 15 мая.