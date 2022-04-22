Сургут, Югра, 22 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Югре бывшего полицейского приговорили к лишению свободы за разглашение гостайны. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Тюменской области.

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Установлено, что сотрудник управления внутренних дел РФ по городу Сургуту, в беседе со своим знакомым решил блеснуть осведомлённостью и разгласил сведения, составляющие гостайну.

Суд признал уже бывшего полицейского виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать должность в органах госвласти или местного самоуправления сроком на два года.