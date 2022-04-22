Всеволожск, Ленинградская область, 22 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Направлено в суд дело о получении крупных взяток начальником отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы (Госстройнадзор) Ленинградской области 43-летней Раисой Скуридиной. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Как напомнили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области, в поле зрения следствия Скуридина попала летом 2021 года, после того как выяснилось, что в 2018 и 2019 году, по данным следствия, она получила крупную взятку от генерального директора ООО «Строительная компания Балт-Строй». Два «взноса» по 325 тыс. рублей (всего 650 тыс. руб.) она обменяла на разрешение начать строительство первого и третьего корпусов ЖК «Ямбург» в Кингисеппе. Скуридиной было предъявлено обвинение по двум эпизодам по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области», — уточнили в прокуратуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте в суд было направлено дело бывшего заместителя председателя Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского, обвиненного в получении взятки в крупном размере и халатности.