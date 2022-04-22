Казань, 22 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Татарии за неделю (с 8 по 15 апреля) подорожало дизтопливо, а цены на бензин снизились. Об этом сообщает Татарстанстат.

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По данным на 15 апреля, за неделю дизтопливо в республике подорожало на 0,57%, или 51,93 рублей за литр.

Цена одного литра бензина марки Аи-92 составляет 45,97 рублей (-0,06%), Аи-95 — 49,47 (-0,55%), Аи-98 и выше реализуется по 58,82 рубля за литр (-0,48%).

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 23 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Хабаровском крае – на 0,8%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,7%.

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