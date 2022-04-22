Уфа, , 10:18 — REGNUM Более 15 млн рублей взыскано в доход государства в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Штраф

В суде было установлено, что обвиняемые экс-директор и экс-главный бухгалтер ЗАО «Башкирская зерновая торговая компания» необоснованно завысили размер вычетов по НДС на сумму более 15 млн рублей. Они предоставили в налоговую инспекцию недостоверную информацию о заключенных в 2012–2013 годах договорах поставки зернового сырья.

Дёмский районный суд г. Уфы признал их виновными в уклонении от уплаты налогов.

«Суд назначил им наказание в виде штрафа, освободив от его исполнения в связи с истечением сроков давности», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что несмотря на этом по иску прокурора района с осужденных солидарно взыскано более 15 млн рублей в доход государства в счет возмещения вреда, причиненного преступлением.