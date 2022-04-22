Сан-Хосе, США, , 10:14 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу и одну результативную передачу. Также отличились Дакота Джошуа и Роберт Томас. На счету Владимира Тарасенко один голевой пас.

В составе «Сан-Хосе» точным броском отметился нападающий Ноа Грегор.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 105 очков. «Сан-Хосе» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 72 очками.

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