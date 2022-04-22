Челябинск, 22 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские поймали гражданина, который выманил у двух пенсионерок в общей сложности порядка миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Ранее в полицию обратились женщины 1941 и 1935 года рождения. Обеим позвонили неизвестные лица и сообщили, что их родственницы якобы стали виновницами ДТП с пострадавшими. И требовали денег для «урегулирования вопроса о наказании» и лечения. Женщины поверили в это и передали деньги.

По подозрение попал ранее судимый гражданин 1999 года рождения. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Устанавливаются его вероятные соучастник, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности.