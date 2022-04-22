* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 10:12 — REGNUM Согласно последним данным, террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на шиитскую мечеть в Мазари-Шарифе.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным информационного агентства «Шафакна», которое ссылается на Amaj News, число погибших и пострадавших в результате нападения возросло до 118 человек. Из этого числа 31 человек погиб и 17 находятся в критическом состоянии.

Ранее источники в органах здравоохранения сообщали о 12 погибших и 35 раненых. Эту статистику предоставил СМИ директор Центральной больницы провинции Балха Гаусуддин Анвари.

В то же время газета «8 Собх» со ссылкой на источники сообщила, что в результате взрыва погибли 30 человек, более 80 получили ранения.

Напомним, взрыв произошёл, когда верующие совершали полуденную молитву. В тот же день, 21 апреля, взрывы прогремели также в провинциях Кабул, Нангархар и Кундуз.