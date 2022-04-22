Роли, США, , 10:10 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Андрей Свечников nhl.com

В составе «Каролины» шайбы забросили Теуво Терявяйнен, Джейккоб Славин, Сет Джарвис и Джордан Стаал. Российский форвард Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились нападающие Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 108 очков. «Виннипег» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 81 очком.

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