Москва, , 10:10 — REGNUM Забившихся в подземелья «Азовстали» укронацистов и заморских наёмников член Совфеда Андрей Климов сравнил с нынешним проамериканским Западом.

Андрей Климов Council.gov.ru

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«Они самоизолировались, одичали и озверели, взяли с собой заложников, отказались выходить на свет Божий… Азовстальская преисподняя — наглядный пример во что может превратиться подконтрольная Вашингтону территория стран НАТО», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Сенатор рекомендует стремящимся в НАТО финнам и шведам внимательно присмотреться к произошедшему в «Азовстали».

"У членов НАТО и новых желающих попасть в эту американскую мышеловку в 21 в., увы, схожая перспектива: быть готовыми к любым ограничениям, бедам, а то и к бессмысленной погибели в интересах правящего класса США», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приказал заблокировать завод «Азовсталь» в Мариуполе. Глава государства отменил штурм промзоны, отметив необходимость сохранить жизнь российских солдат и офицеров.

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